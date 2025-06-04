三河地方の露天商でつくる愛知県東部街商協同組合（現・愛三協和協同組合）が山口組系暴力団「平井一家」の薄葉暢洋組長に対し、支払ったみかじめ料など計約２０２０万円の返還を求めた訴訟は、名古屋地裁で３日、和解が成立した。関係者によると、組側が和解金を支払うほか、組合員との接触を禁じ、便宜供与も受けないとする条項が設けられた。訴状などによると、組合は「賦課金」や祭礼時の「場所代」の名目で組合員から集め