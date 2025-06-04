・イギリス・ＦＴＳＥ１００ ８７８７．０２（＋１２．７６） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４０９１．６２（＋１６０．９５） ・フランス・ＣＡＣ４０ ７７６３．８４（＋２６．６４） ・ロシア・ＲＴＳ １１３２．１９（＋５．６６） 出所：MINKABU PRESS