・ＮＹダウ４２５１９．６４（＋２１４．１６） 高値４２５６８．３８ 安値４２１８６．４４ ・Ｓ＆Ｐ５００５９７０．３７（＋３４．４３） ・ナスダック総合指数１９３９８．９５（＋１５６．３４） 出所：MINKABU PRESS