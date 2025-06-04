３日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比２１４．１６ドル高の４万２５１９．６４ドルと４日続伸した。経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）が今年の米国の成長率予想を下方修正したことを受けマイナス圏に沈む場面があったが、持ち直した。米中の貿易交渉の進展期待が引き続き全体相場の支えとなるなか、半導体株が堅調に推移した。 シェブロン＜CVX＞やホーム・デポ＜HD＞、ナイキ＜NKE＞がしっかり。シグネット・ジュエラ