吉永小百合が主演し、佐藤浩市、天海祐希、のんらが共演する映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』より、吉永演じる女性登山家と彼女を最後まで支えた人々の想いを紡ぐポスター＆特報が解禁された。【動画】吉永小百合主演『てっぺんの向こうにあなたがいる』特報“女性だけで海外遠征を”を合言葉に女子登攀クラブを設立し、1975年にエベレスト日本女子登山隊の副隊長兼登攀隊長として、 世界最高峰のエベレスト（ネパール