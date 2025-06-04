累計閲覧数9億回以上、全世界の購読者数680万人以上を超え、北米の若者に人気のWEBコミック『Let’s Play』がテレビアニメ化され、『Let’s Play クエストだらけのマイライフ』のタイトルで本年放送されることが決まった。【動画】恋愛未経験のサムが恋に仕事に奮闘する“大人のラブストーリー“『Let’s Play クエストだらけのマイライフ』特報本作の舞台は米ロサンゼルス。ゲームクリエイターを夢みる22歳のサム・ヤングは、