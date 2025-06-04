【モデルプレス＝2025/06/04】乃木坂46の新メンバーとなる6期生・瀬戸口心月が、6月4日発売の「週刊少年サンデー」（小学館）27号の表紙＆巻頭グラビアに初登場。自身初の漫画雑誌ソロ表紙を飾る。【写真】乃木坂46新メンバー、美脚披露のソログラビア◆瀬戸口心月「週刊少年サンデー」表紙＆巻頭グラビアに登場瀬戸口は「少年サンデー賞」を受賞。今号では、故郷の鹿児島を離れ、アイドルとして新たな世界へと踏み出した瀬戸口の