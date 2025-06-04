◆日本少年野球関東大会・東北中央支部予選▽決勝宮城仙北ボーイズ４ｘ―３宮城仙南ボーイズ（５月２５日・一迫野球場）関東大会・東北中央支部予選の決勝が２５日、行われた。昨夏の選手権大会で優勝した宮城仙北ボーイズが逆転サヨナラ勝ちで、５月の関東ボーイズリーグ大会準優勝の宮城仙南ボーイズを下し優勝した。現チームでの対戦成績はすべて１点差で宮城仙北の２勝１敗。最近の東北ボーイズをリードする２チームが夏