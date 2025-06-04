◆米大リーグレッドソックス―エンゼルス（３日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）エンゼルス・菊池雄星投手（３３）が３日（日本時間４日）、今季２勝目をかけて敵地でのレッドソックス戦に先発し、初回は１死から安打を許したが、３番・レフスナイダーを遊ゴロ併殺打に打ち取って３人で無失点に抑えた。４月は打線の援護に恵まれない中、０勝４敗、防御率４・３１。一方、５月は月間防御率１・８９と安