初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」は３日、都内で団体会長を務め４月２１日に９０歳で亡くなった“過激な仕掛人”新間寿さんの追悼興行「ストロングスタイルプロレスＶｏｌ．３４ＴＨＥ２０ｔｈＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ“―過激な仕掛人”新間寿追悼興行―」（１２日、後楽園ホール）へ向けた記者会見を開いた。元レジェンド王者の間下隼人は、関根“シュレック”秀樹と組んで“