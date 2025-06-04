元巨人の松井秀喜氏が４日早朝、ニューヨークから一時帰国した。肺炎のため３日午前６時３９分に８９歳で死去した巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄さん＝報知新聞社客員＝の都内にある自宅を弔問。２時間を超える恩師との最後の別れを終えた後、取材に応じた。松井氏は長嶋さんとの対面について「２人きりでずっといろんな思い出を呼び起こしながらずっと過ごしてました」と話した。「どのような言葉をかけたのか」の問いには「た