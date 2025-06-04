世界最大のファウンドリー（半導体委託生産）企業ＴＳＭＣが株主総会で超格差技術力を誇示し、今年の過去最高の売り上げと利益に自信を見せた。３日に台湾で開かれた株主総会では連日拍手と笑いに包まれ、魏哲家会長は質疑応答中に演壇から下りて株主から花束を受け取って記念写真を撮るなど余裕ある姿を見せた。この日魏会長は開会あいさつで「３・５・７ナノなど先端工程技術の売り上げが全売り上げの６９％を占めた。今年は売り