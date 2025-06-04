ブロードウェイの大御所女優パティ・ルポーン（76）が、同業者に対する不適切な発言を謝罪した。『ヘルズ・キッチン』に出演中のケシア・ルイスに対して侮辱的な発言をし、トニー賞を複数回受賞しているオードラ・マクドナルドについても「友人ではない」と発言していたが、5月31日にインスタグラムで正式に謝罪文を発表した。 【写真】怒りのコートニー・ラブトニー賞など公式イ