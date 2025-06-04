食楽web ●大阪で人気の喫茶モーニング、『カフェトキオナ』のボリューミーで栄養満点の朝ごはんを楽しんできました。 家での朝ごはんといえばお米派とパン派に分かれると思いますが、外のお店でとなると代表的なのはやっぱり喫茶店やカフェのモーニング。 コーヒーに厚めのトーストとサラダ、そんなメニューが関西では定番ですが、厚切りトーストが大ボリュ&#12540