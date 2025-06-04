6月2日、日向坂46・小西夏菜実がInstagramを更新した。【写真】美肌の際立つアップSHOTなども公開小西は、自身のInstagramアカウントにて、「お元気ですか？」とコメントすると、箱根ガラスの森美術館を訪れた際に撮影した、ガラス細工の花を手にした笑顔の写真などを複数公開。この投稿に対し、SNS上のファンからは「めっちゃいいなこの写真」「美人すぎるやろ」「儚げな雰囲気良すぎる…」「ほんとに可愛い」「綺麗すぎてビビっ