東京ミッドタウン八重洲は6月13日〜27日、FUJI ROCK FESTIVALとコラボレーションしたイベント「FUJI ROCK WEEK 2025 at 東京ミッドタウン八重洲」を開催する。FUJI ROCK WEEK 2025 at 東京ミッドタウン八重洲苗場現地の雰囲気を体感できる同イベントは、一昨年、昨年に引き続き3回目の開催となる。今年は期間を延ばして実施する。6月20日〜22日は、東京ミッドタウン八重洲のガレリアに特設ステージを設置し、フジロックとゆかりの