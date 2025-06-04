まねき食品、荻野屋、崎陽軒は、大阪・関西万博でコラボレーションを実施する。6月9日から15日までの大阪外食協会の期間限定販売に合わせたもの。販売商品の一例は、「元祖幕の内駅弁」（2,480円）、まねき食品と荻野屋がコラボレーションした「関西峠の釜めし」（1,980円）、まねき食品と崎陽軒がコラボレーションした「真空パック関西シウマイ15個入り」（700円）。いずれも税込。場所はORA 外食パビリオン「宴〜UTAGE〜」。実