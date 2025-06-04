豊かな老後を迎えるためにはいつから準備しておけばいいのか。ファイナンシャル・プランナーの井戸美枝さんは「豊かな70代を迎えるには、50代でやっておかなければいけないことがある。それは食費や光熱費の節約などネガティブなものではなく、ポジティブな作業だ」という――。※本稿は、井戸美枝『ゼロ活お金を使い切り、豊かに生きる！』（扶桑社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／shapecharge※写真はイメー