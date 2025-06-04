フリーアナウンサーの加藤綾子（40）が、4日までに自身のインスタグラムを更新し、テレビ東京系『ナゼそこ？＋』出演時の衣装ショットを公開。白のスカートから伸びるスラリとした美脚を披露した。【写真】「抜群のスタイル！」スラリとした美脚を披露した加藤綾子加藤は「先週のテレビ東京『ナゼそこ？＋』の衣装です。遅くなってしまいすみませんー」とコメントしながら、清潔感あふれる白のコーディネート姿を披露。「白で