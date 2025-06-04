[ワシントン ３日 ロイター] - 米国務省のブルース報道官は３日、米国はイランとの新たな核合意に向けて取り組んでいるものの、イランに最大限の圧力をかける政策を「全力」で継続していると記者団に語った。米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）は１日、ホワイトハウスのレビット報道官が先週、イランに対する新たな制裁措置を一時停止するよう指示したと報じた。関係筋の話として、トランプ大統領の「最大限の圧