突然霊が見えるようになった女子高生が、ひたすら霊を無視してやり過ごそうとする姿を描く、泉朝樹の青春ホラーコメディー漫画を実写映画化した『見える子ちゃん』が、6月6日から全国公開される。本作で主人公の四谷みこを演じた原菜乃華に話を聞いた。−最初に脚本を読んだ時の印象は？原作の魅力は、独特のテンポや緩急が入り混じっている空気感だと思っていました。それが脚本になった時に、多少の設定の違いはありますが、