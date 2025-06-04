最新「ヤリス」がレトロな高級車風に！トヨタのコンパクトハッチバック「ヤリス」は、2025年4月の新車販売台数ランキングで1位（1万5258台、ヤリスクロスを含む）を獲得するなど、国内市場において高い人気を誇っています。2025年2月には、従来のメーカーオプション装備を標準化し、新たに特別仕様車「Z URBANO（ウルバーノ）」を追加するなど、一部改良を実施してさらなる魅力向上を図りました。【画像】めちゃ渋イイ！ これ