こちらのサシが入った霜降り肉。クジラの王様と言われる「ナガスクジラ」の生肉で、オホーツク海で捕れたものです。3日、商業捕鯨が再開されてから初めて、福岡市の卸売市場で競りにかけられました。 ■奥村誠悟記者「こちらにずらっと並んでいる、おいしそうな赤身のお肉。オホーツク海で捕れたナガスクジラの生肉です。」福岡市中央区の中央卸売市場では午前3時、サイレンを合図にオホーツク海で捕れた「ナ