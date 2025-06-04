◇長嶋茂雄さん死去元巨人の松井秀喜氏(50)が4日、米ニューヨークから帰国、3日に89歳で亡くなった巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄さんの自宅を弔問した。「2人きりの時間を過ごさせてもらいました」と話し、恩師の死を悼んだ。松井氏は4日午前4時過ぎに羽田空港に到着すると、その足で都内の長嶋さん宅へ。午前5時前に到着すると、長嶋さんの次女三奈さんに出迎えられ、恩師と無言の対面をした。「今にも目を開けそうなくらい