「オリックス２−５広島」（３日、京セラドーム大阪）容赦なしの打線爆発じゃ！広島が今季初の先発全員安打の猛攻で連敗を４で止めた。昨季まで広島に在籍した九里に初回から襲いかかった。小園海斗内野手（２４）の先制適時二塁打や末包昇大外野手（２９）の右前適時打などが飛び出し、打者９人で７安打３得点。交流戦開幕戦を２年連続白星で飾る好スタートを切った。新井監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇−九