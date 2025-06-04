3日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は4営業日続伸し、前日比214ドル16セント高の4万2519ドル64セントで取引を終えた。アメリカ政府は、トランプ大統領が今週後半にも中国の習近平国家主席と協議するとの見通しを示したことから米中の貿易交渉が進展するとの見方が広がった。また、人工知能（AI）需要への期待から半導体関連銘柄が買われたことも相場を支えた。ハイテク株主体のナスダック総合指数は続伸し、156.35ポイ