みなさんは、お子さんやお孫さんに将来どのような職業についてほしいと考えていますか。全国の父母および祖父母を対象に「子や孫に望む勤め先」について調査したところ、最も多かったのは「地方公務員」で、次いで「国家公務員」という結果になりました。【表】子や孫に期待する勤め先・トップ20（調査結果を見る）この調査は、企業の与信管理サービスを提供するリスクモンスター株式会社が2025年2月に実施したもので、全国の父母