毎週月曜日から金曜日まで放送されているNHK連続テレビ小説『あんぱん』（土曜日は1週間の振り返り）。6月5日放送の第49話では、赤紙が届いた嵩（北村匠海）が登美子（松嶋菜々子）を銀座に呼び出す。 参考：中島歩、朝ドラで光る“実力派”の風格『花子とアン』『あんぱん』を経てさらなる高みへ 次郎（中島歩）がのぶ（今田美桜）にカメラを託して旅立った第48話。 第49話では、のぶは、兄に赤紙が届き不安がる生徒に