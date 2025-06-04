長嶋茂雄さんの自宅を弔問に訪れ、取材に応じる松井秀喜さん＝4日午前「ミスタープロ野球」と呼ばれた長嶋茂雄さんの死去から一夜明けた4日、プロ野球巨人での現役時代に指導を受けた松井秀喜さん（50）が米国から急きょ帰国して自宅を弔問した。「一番は感謝。監督との出会いがなければ、松井秀喜という野球選手は全く違う野球人生を送ったと思う。ドラフトのとき私を引いてくださった。素振りを通じて、大切なことを授けてくだ