順天堂大学新病院の建設計画が中止となったことを受けて、埼玉県は医師確保策の再構築を急いでいる。長時間労働の改善に向けて、医師を派遣する医療機関への補助制度を新設した。医師が少ない秩父地域や県北部などに、医師を呼び込む施策も進める考えだ。（立原朱音）順天堂大学新病院の建設計画は、過疎地域への医師派遣とセットで検討が進められてきた。同大から２０３７年までに延べ１５０人以上の医師が県内各地に派遣され