日本テレビ系バラエティ特番『人生が変わる1分間の深イイ話 2025夏SP』が、きょう4日(19:00〜)に放送される。『人生が変わる1分間の深イイ話 2025夏SP』今回は、“強い女性は本当に幸せなのか?”をテーマに、俳優の菅田将暉、菅生新樹、歌手のこっちのけんと母・菅生好身にテレビ初密着。息子3人を全員自宅で出産するアグレッシブな好身さん。次男・こっちのけんととの母子の秘話、3人の息子に毎朝やり続けていたことが明かされる