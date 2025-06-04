【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：42,519.64 △214.16（6/3）NASDAQ：19,398.96 △156.35（6/3） 1.概況 昨日の米国市場では、主要3指数がそろって続伸しました。寄付き後は、取引開始前に伝わったOECD（経済協力開発機構）による世界やアメリカの成長率見通しの引き下げが投資家心理を下押しし、一時的に下落する場面も見られました。しかし、トランプ米政権が中国を含む貿易相手国・地域と