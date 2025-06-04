By Alistair Smout, Andrea Shalal［ロンドン／ワシントン３日ロイター］ - 米国は３日、鉄鋼・アルミニウム関税を２倍に引き上げる措置について、英国への適用を見送ると発表した。英政府は先に、両国が関税引き下げ合意をできるだけ早期に実行する必要性で一致したと発表していた。トランプ米大統領は３日、鉄鋼・アルミニウムの輸入品にかける追加関税を４日から２倍の５０％に引き上げる文書に署名した。英国を適用除外と