メ～テレ（名古屋テレビ） 将棋の棋聖戦五番勝負の第1局が3日に行われ、タイトル防衛を目指す藤井聡太七冠が勝利しました。 今期の棋聖戦五番勝負は、藤井七冠に杉本和陽六段が挑戦します。 第1局は栃木県日光市で3日午前9時に始まりました。 藤井七冠は去年5連覇を達成し「永世棋聖」の資格を獲得していて、6連覇を目指します。 杉本六段は、タイトル戦初登場です。 対局は午後7時過ぎに144手で藤井七冠が勝利し