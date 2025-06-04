名古屋市中川区で4日未明、男性が車にはねられて死亡する事故がありました。 4日午前0時半ごろ、名古屋市中川区高畑2丁目の市道で、道路を渡ろうとしていた40代くらいの男性が乗用車にはねられました。 男性は近くの病院に運ばれましたが、約1時間後に多発性外傷で死亡しました。 警察は、乗用車を運転していた名古屋市港区の会社員の男（35）を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。 警察は、死亡した男性の身