2025年6月1日、ウクライナがドローンの大量使用による特殊作戦を実行し、ロシア空軍に大打撃を与えたことが明らかになりました。ただ、この戦術は台湾や韓国、そして日本にとっても脅威になりそうです。ドローンで複数の空軍基地を同時攻撃2025年6月1日、ウクライナとロシアの戦争において特筆すべき転機が訪れました。ウクライナ国防省の発表によれば、同国の特殊作戦部隊がロシア領内にある複数の空軍基地に対して同時多発的な