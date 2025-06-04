イオンは、2025年6月4日から順次、全国のイオンイオンスタイル・マックスバリュなどで「トップバリュ プロのひと品」シリーズの『ビーフシチュー』『豚角煮』をお買得価格で販売しています。一流料理人監修のメニューがレンチンで「トップバリュ プロのひと品」は、電子レンジ調理で温めるだけで本格的な味を楽しめる人気シリーズです。今回はロングセラー2品について、仕様と価格の見直しを実施。できる限り原材料や調理方法を