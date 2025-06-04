日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ2756（+81.0+3.03%） ホンダ1444（+20.5+1.44%） 三菱ＵＦＪ2000（+23+1.16%） みずほＦＧ3989（+42+1.06%） 三井住友ＦＧ3687（+47+1.29%） 東京海上6213（+41+0.66%） ＮＴＴ159（+0.1+0.06%） ＫＤＤＩ2438（+3.5+0.14%） ソフトバンク219（-0.7-0.32%） 伊藤忠7574（+54+0.72