日本全国のこだわりの食品や雑貨を販売する株式会社日本百貨店は、食と雑貨のセレクトショップ「日本百貨店」の店頭で「スカッと！うめ習慣」フェアを、2025年5月27日から7月2日(水)まで開催している。【写真】数量限定で販売される、みやぶん「焦がし梅」「スカッと！うめ習慣」フェア■数量限定販売！みやぶん「焦がし梅」いつもの梅干しとはひと味もふた味も違う、みやぶんの「焦がし梅」をフェア期間中に日本