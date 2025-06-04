簡単な検査でちょっと先の未来を見ることができるサービスが続々登場しています。一体どんなモノ？【写真を見る】将来の「身長」から「視力」、「病気のリスク」まで…広がる“未来予測サービス”【THE TIME,】手のレントゲンで「将来の身長」「僕も妻も身⻑が早めに止まっちゃって。娘もそうならないか気になって」6歳の娘・なつかちゃんを連れて富山から東京の『西新宿整形外科クリニック』（新宿区）にやってきた男性（身