３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４３円９７銭前後と前日と比べて１円２５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１６３円７４銭前後と同４５銭程度のユーロ高・円安だった。 この日に発表された５月のユーロ圏消費者物価指数（速報値）が市場予想を下回ったことを受け、欧州市場でユーロ売り・ドル買いが進むにつれて対円でもドル買