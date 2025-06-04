４日の東京株式市場で、日経平均株価は堅調に推移する見通しだ。前日の米国市場では主要株価３指数が連日の上昇となり、ＮＹダウ平均株価の上げ幅は２００ドルを超えた。経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）が今年の米国の成長率予想を下方修正したことを受け、ＮＹダウはマイナス圏で推移する場面があったものの、４月の米雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）の求人件数が市場予想に反して増加したことは米国経済を巡る懸念を和らげる方向に作