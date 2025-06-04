「開きます！」野太い声とともに、稲川会館の鉄門扉が開いた。それを合図に、周辺で警戒にあたっていた40人ほどの警察関係者の緊張感が一気に高まる。厳戒態勢のなか、４月18日に新たに就任した竹内照明若頭（65）ら最高幹部とともに送迎車から姿を現したのは、国内最大の指定暴力団・六代目山口組の司忍組長（83）だ。五月晴れとなった５月15日。横浜市郊外の稲川会館では朝10時から故・清田次郎総裁の「会葬」が行われていた。関