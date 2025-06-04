DeNAの佐野は5月31日のヤクルト戦から前日3日の楽天戦まで3試合連続で本塁打を放っている。4日の楽天戦でも一発を放つと、20年10月11日の阪神戦から16日の巨人戦でマークした5試合連続、23年5月5日のヤクルト戦から11日の巨人戦でマークした4試合連続に次ぎ、キャリア3度目の4試合連続本塁打になる。チームは水曜日の試合に今季0勝7敗1分けと、ここまで勝ち星なし。絶好調の佐野が4試合連続アーチを達成し、