3日にニッポン放送で放送された日本ハム−阪神戦（STVラジオの制作）で解説を務めた白井一幸氏が、日本ハム先発陣について言及した。日本ハム先発陣はここまで、金村尚真が4完投、北山亘基と伊藤大海が2完投、古林と山粼福也が1完投と両リーグ最多の10完投。白井氏は日本ハム先発陣に「ファイターズは先発投手陣の層が厚いですよね。いろんなタイプの投手がいますし、右、左のバランスが取れていますからね」と評価。