― ダウは214ドル高と4日続伸、米中貿易交渉の進展に期待、AI需要背景に半導体関連にも買い ― ＮＹダウ 42519.64 ( +214.16 ) Ｓ＆Ｐ500 5970.37 ( +34.43 ) ＮＡＳＤＡＱ 19398.96 ( +156.34 ) 米10年債利回り4.456 ( +0.015 ) ＮＹ(WTI)原油 63.41 ( +0.89 ) ＮＹ金 3377.1 ( -20.1 ) ＶＩＸ指数17.69 ( -0.67 ) シカゴ日経225先物 (円建て)37760 ( +250