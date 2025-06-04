4日の外国為替市場のドル円相場は午前8時時点で1ドル＝143円95銭前後と、前日午後5時時点に比べ1円12銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝163円74銭前後と70銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース