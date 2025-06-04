£³Æü¤ÎÂçÅýÎÎÁª¸å¡¢¿ÎÀî¤Ç»Ù»ý¼Ô¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ëºÇÂçÌîÅÞ¡¦¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¤ÎÍûºßÌÀÁ°ÂåÉ½/Soo-hyeon Kim/Reuters¥½¥¦¥ë¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÃÆ³¯¡Ê¤À¤ó¤¬¤¤¡Ë¡¦ÈíÌÈ¡Ê¤Ò¤á¤ó¡Ë¤µ¤ì¤¿Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÁ°ÂçÅýÎÎ¤Î¸åÇ¤¤òÁª¤Ö´Ú¹ñ¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤¬£³Æü¹Ô¤ï¤ì¡¢¿ÊÊâ¡Ê³×¿·¡Ë·ÏºÇÂçÌîÅÞ¡¦¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¤ÎÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÁ°ÂåÉ½¡Ê£¶£°¡Ë¤¬ÅöÁª¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤¿¡£¼çÍ×¤ÊÂÐÎ©¸õÊä¤ÎÊÝ¼é·ÏÍ¿ÅÞ¡¦¹ñÌ±¤ÎÎÏ¤Î¶âÊ¸Þ¬¡Ê¥­¥à¥à¥ó¥¹¡Ë»á¡Ê£·£³¡Ë»á¤Ï£´ÆüÌ¤ÌÀ¤ËÇÔËÌ