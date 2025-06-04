3日に投票が行われた韓国の大統領選挙で、最大野党「共に民主党」の李在明（イ・ジェミョン）候補が当選した。4日に就任式に臨む。李氏は日付をまたいだ4日午前1時過ぎ、国会前に集まった約5000人の支持者を前に勝利宣言を行った。最大野党「共に民主党」・李在明氏：二度と銃で国民を脅かす軍事クーデターを起こさせない。希望を持って、これからは新たなスタートを切ろう。選挙戦で李氏は、尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の