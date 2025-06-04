【モデルプレス＝2025/06/04】ももいろクローバーZの玉井詩織が、自身初となる写真集「たまゆら」とオリジナル脚本を元に3人の女性を演じたストーリー写真集「しおどき」を、8月27日に2作同時発売することが決定。「たまゆら」の収録イメージカットと本人コメントが公開された。【写真】玉井詩織、ランジェリーで美スタイル披露◆玉井詩織、写真集2作同時発売対となる二作のタイトルは、それぞれ玉井の名前を由来につけられたもの